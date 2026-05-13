Dopo la sconfitta contro Darderi all’Italian Open, il tennista tedesco ha espresso forti critiche riguardo all’arbitraggio durante la partita. La sua insoddisfazione si è concentrata sulle decisioni prese dall’arbitro, che ha portato a commenti aspri da parte del giocatore. Inoltre, Zverev ha anche evidenziato problemi legati alle condizioni dei campi sui quali si sono svolti gli incontri.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha manifestato la sua frustrazione dopo essere stato eliminato al quarto turno dell’Open d’Italia. Il tennista tedesco è stato battuto da Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-6, in una partita in cui ha avuto diverse occasioni per chiudere il confronto, ma non è riuscito a convertirle, soprattutto nel terzo set. Dopo la partita, Zverev ha criticato le condizioni dei campi all’interno dell’Arena BNP Paribas, dichiarando che hanno avuto un impatto significativo sulla sua performance. “Era difficile giocare”, ha affermato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zverev denuncia con forza l’arbitraggio dopo la sconfitta contro Darderi all’Italian Open.

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