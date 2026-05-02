Dopo aver perso contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Madrid Open, Arthur Fils si prepara a continuare il suo percorso nel circuito ATP. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha così raggiunto la finale del torneo. Fils, attualmente tra i giovani più promettenti, pianifica di partecipare ai prossimi tornei sulla terra battuta, cercando di migliorare le proprie prestazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha ottenuto un’impressionante vittoria nei quarti di finale del Madrid Open, superando Arthur Fils con un punteggio netto di 6-2, 6-4. Questo successo non solo lo porta in finale, ma rappresenta anche un traguardo significativo: il quinto finale consecutivo in un torneo Masters 1000. Sinner ha dimostrato un controllo totale durante l’intera partita, lasciando poche chance all’avversario. Nonostante la sconfitta, Fils ha mostrato un buon gioco, ma non è mai riuscito a mettere in discussione la superiorità del numero uno al mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arthur Fils: Prossimi passi dopo la sconfitta contro Jannik Sinner al Madrid Open.

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