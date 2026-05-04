Dopo aver vinto l’Open di Madrid e l’Italian Open, il tennista italiano ha spiegato la sua posizione riguardo alla partecipazione all’Open d’Italia del 2024. In alcune dichiarazioni recenti, ha confermato di aver deciso di prendere parte al torneo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. La sua presenza all’evento romano sembra ormai certa, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner ha consolidato la sua straordinaria era nel circuito ATP Masters 1000 conquistando un altro titolo, questa volta al Madrid Open. Con una prestazione autoritaria, Sinner ha sconfitto Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2, portandosi a casa il trofeo. Questa vittoria ha permesso all’italiano di entrare nella storia, diventando il primo giocatore a vincere cinque titoli consecutivi negli ATP Masters 1000. Sinner è ora a un passo dal completare il Career Golden Masters, un’impresa che lo collocerebbe tra i grandi come Novak Djokovic.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sinner chiarisce la sua situazione dopo la vittoria all’Open di Madrid e l’Italian Open.

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