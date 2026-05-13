Zuppi a La7 | Io mediatore tra Russia e Ucraina? Ci vado pure a piedi farei qualunque cosa per fermare la guerra

Il cardinale ha dichiarato a La7 di essere disposto a svolgere il ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina, affermando che farebbe qualsiasi cosa per favorire un accordo di pace e che sarebbe disposto anche a percorrere a piedi eventuali trattative. La sua frase si inserisce nel discorso più ampio sulla ricerca di soluzioni diplomatiche al conflitto tra i due paesi.

"Io mediatore per un tavolo tra Russia e Ucraina? Farei qualunque cosa per la pace, ci vado pure a piedi". A Otto e mezzo, su La7, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, torna a parlare con la stessa determinazione che lo ha accompagnato quando Papa Francesco lo ha inviato come suo emissario speciale nella guerra tra Russia e Ucraina. Non si tratta di un ruolo formale di mediatore, precisa, ma di fare tutto ciò che può rivelarsi utile per fermare la guerra. Zuppi commenta anche la foto di Donald Trump ritratto come Gesù grazie all’intelligenza artificiale, insieme alla definizione di “Gesù” che gli ha attribuito la sua consigliera spirituale, Paula White-Cain: "Non metterei in mezzo Gesù.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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