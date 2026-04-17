In un’intervista recente, un dirigente sportivo ha commentato il percorso di un ex centrocampista, sottolineando come in passato fosse oggetto di critiche, ma ora potrebbe essere considerato un capitano. Ha anche parlato di mercato, affermando che si potrebbe andare a prendere in prestito il giocatore senza bisogno di grandi trattative. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

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© Juventusnews24.com - Zambruno: «Matuidi veniva criticato, oggi sarebbe capitano. Mercato? Andrei a prendere a piedi lui»

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