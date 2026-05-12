La Russia rigetta l' Europa | Non può avere un ruolo da mediatore in Ucraina

La Russia ha dichiarato di non voler consentire all’Europa di svolgere un ruolo di mediatore nel conflitto ucraino. La posizione è stata comunicata in risposta alle azioni dell’Unione Europea, che ha preso iniziative volte a prolungare la crisi nel paese. La Russia ha ribadito che non intende collaborare con l’Europa in questa veste, sottolineando che le sue mosse sono incompatibili con tale ruolo.

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Le azioni dell'Unione Europea volte a prolungare il conflitto in Ucraina attualmente precludono una sua partecipazione costruttiva agli sforzi per spostare la situazione su un piano politico e diplomatico- Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri Alexander Grushko a margine di un evento per la Giornata delle minoranze indigene della Russia, come riporta Interfax. Per la Russia, il sostegno Ue all'Ucraina le precluderebbe la partecipazione costruttiva negli sforzi negoziali. A dirlo è stato il viceministro degli Esteri, Alexander Grushko che accusa l'Unione di "retoricamente apparentemente volta a stabilire la pace". E aggiunge: "Ci chiedono di fermarci, chiedono un cessate il fuoco, la pace.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russia rigetta l'Europa: "Non può avere un ruolo da mediatore in Ucraina" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Schroeder mediatore tra Russia e Ucraina? La Ue lo boccia subito: “Troppo vicino a Putin”Il mediatore proposto da Putin per aiutare la conclusione della guerra in Ucraina è già stato affossato dalla Ue. Ungheria alle urne, è sfida Orbán-Magyar. Così il voto può cambiare l’Europa (e la guerra Russia-Ucraina)Viktor Orbán o Péter Magyar? L’Ungheria va oggi, 12 aprile, al voto per decidere il suo futuro politico, e l’Europa e il mondo guardano a quel che... Argomenti più discussi: La Russia dichiara il cessate il fuoco per il Giorno della Vittoria; Kiev: La Russia ha violato il cessate il fuoco, rifiutano la pace; Biennale, Danila Tkachenko si incide Art sulla pelle alla Scuola piccola Zattere in protesta contro la Russia: Qui si fa art washing; Kiev: Mosca viola tregua, ancora attacchi. Il Pentagono firma accordi con sette aziende di intelligenza artificiale per lavori militari riservati reddit Attacchi russi in Ucraina allo scadere dei tre giorni di treguaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva minacciato reazioni reciproche se la Russia avesse deciso di tornare a una guerra su larga scala. it.euronews.com