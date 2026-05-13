ZTE ospita a San Paolo il Broadband User Congress 2026 dedicato al tema Monetize Your Intelligent Broadband

A San Paolo, ZTE ha organizzato il Broadband User Congress 2026, evento dedicato al tema “Monetize Your Intelligent Broadband”. L'iniziativa si è svolta il 13 maggio e ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore delle telecomunicazioni. L'evento si è concentrato sulle strategie per valorizzare le reti broadband intelligenti e migliorare le offerte commerciali nel settore. La conferenza è stata ospitata presso una sede della città brasiliana.

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