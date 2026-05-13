ZTE ospita a San Paolo il Broadband User Congress 2026 dedicato al tema Monetize Your Intelligent Broadband
A San Paolo, ZTE ha organizzato il Broadband User Congress 2026, evento dedicato al tema “Monetize Your Intelligent Broadband”. L'iniziativa si è svolta il 13 maggio e ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore delle telecomunicazioni. L'evento si è concentrato sulle strategie per valorizzare le reti broadband intelligenti e migliorare le offerte commerciali nel settore. La conferenza è stata ospitata presso una sede della città brasiliana.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN PAOLO, 13 maggio 2026 PRNewswire — ZTE Corporation (0763.HK 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha ospitato con successo il Broadband User Congress, dedicato al tema “Monetize Your Intelligent Broadband”. L’evento ha riunito oltre 300 senior executive di provider di servizi Internet, operatori, enti governativi, associazioni di settore e partner dell’ecosistema provenienti da tutta l’America Latina. In risposta alla duplice esigenza di ridurre i costi delle reti a banda larga e migliorarne l’efficienza,...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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