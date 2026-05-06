Zes Unica il sottsegretario Sbarra | Strumento sempre più centrale per lo sviluppo nel Sud

Il sottosegretario ha annunciato che in cinque anni sono stati investiti dieci miliardi di euro attraverso la Zes Unica, con 20 miliardi di investimenti privati già realizzati. La Zes Unica viene descritta come uno strumento sempre più importante per lo sviluppo economico nel Mezzogiorno. Finora, sono stati avviati numerosi progetti e interventi che coinvolgono diverse aree del Sud, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’occupazione.

Dieci miliardi di euro in cinque anni e 20 miliardi di investimenti privati già realizzati. Sono i numeri della Zona Economica Speciale Unica Mezzogiorno indicati dal sottosegretario con delega al sud, Luigi Sbarra, intervenuto ieri a Roma alla presentazione di due volumi dedicati al tema dello sviluppo territoriale. Sbarra è intervenuto al Palazzetto Mattei in Villa Celimontana alla presentazione dei libri “La Zona Economica Speciale Unica” (FrancoAngeli) e “Special Economic Zones: Challenges and Opportunities for Territorial Development” (Edizioni Il Sileno), entrambi a cura del prof. Michele Pigliucci. L’incontro è stato promosso dall’associazione Vision&Global Trends e dalla Società Geografica Italiana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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