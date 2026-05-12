Le squadre di Serie B hanno completato il primo turno dei playoff, con Juve Stabia e Catanzaro che sono passate al secondo turno. La Juve Stabia ha ottenuto la vittoria grazie a una prestazione di Zeroli, mentre il Catanzaro ha segnato tre gol contro l’Avellino. Gli accoppiamenti per il prossimo turno sono stati ufficializzati dopo le partite disputate.

Playoff Serie B: Impresa Juve Stabia con Zeroli, Catanzaro tris all’Avellino. Ecco gli accoppiamenti. Il primo turno dei playoff di Serie B regala emozioni da cardiopalma e verdetti pesanti. A festeggiare sono la Juve Stabia e il Catanzaro, che superano i rispettivi ostacoli e si proiettano verso il secondo turno, dove la posta in palio si alzerà ulteriormente contro Monza e Palermo. Magia Zeroli all’87’: la Juve Stabia di Abate vola al 2° turno. Una vera e propria impresa quella firmata dalla Juve Stabia di Ignazio Abate. Le “Vespe” battono il Modena al termine di una gara intensa, decisa da un episodio che rimarrà negli annali di questa stagione.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Playoff Serie B: Juve Stabia e Catanzaro al 2° turno. Magia di Zeroli

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