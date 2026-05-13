Le scarpe degli anni Settanta sono tornate di tendenza per la primavera-estate 2026. Tra le calzature più in voga ci sono zeppe, sandali e sneaker, che richiamano lo stile di quel decennio. Le passerelle di stagione hanno visto il ritorno di questi modelli iconici, consolidando un trend che coinvolge anche abbigliamento e accessori. La moda di quest’anno ripropone con forza i volumi e i dettagli tipici degli anni Settanta.

Viaggio nel tempo: la moda della primavera estate 2026 viaggia negli Anni 70. Questo è il decennio che, più di tutti, ha fatto ritorno sulle passerelle di stagione, dominando tanto tra l’abbigliamento quanto tra gli accessori, scarpe sopratutto. Grazie a quella capacità rara di sembrare insieme familiari e nuove, le scarpe Anni 70 raccontano un’idea di stile libera, pratica, un po’ bohémien e un po’ sportiva. Il decennio è stato quello delle contraddizioni più affascinanti: da una parte i modelli figli dei fiori, con sandali, zeppe, cuoio naturale e forme comode; dall’altra quelle vintage da tennis, nate per lo sport e poi entrate nel quotidiano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zeppe, sandali e sneaker: le scarpe Anni 70 sono tornate di moda

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