Dagli anni duemila, le zeppe tornano in auge, portando con sé scarpe che uniscono comodità e stile, perfette per la primavera. Questa stagione vede di nuovo protagoniste calzature che combinano comfort e eleganza, ideali per chi cerca un look pratico senza rinunciare all’estetica. Le tendenze si rinnovano, ma molte preferenze rimangono legate a modelli che hanno già dimostrato di essere versatili e di tendenza nel tempo.

C’è qualcosa di vagamente rassicurante nell’apprendere del ritorno di voghe ritenute oramai superate, e questo è accaduto ancora una volta questa primavera con le zeppe: ciò che ne consegue è un totale richiamo agli anni Duemila, ai festival estivi del tempo e a quella moda libera da costrizioni, che oggi torna a trovarci in una veste del tutto nuova. Non si tratta più, però, di un caro ricordo vintage ma di un autentico pezzo hi-tech, rinfrescato dall’aggiunta di metalli preziosi e silhouette architettoniche, capace di unire il fascino del passato alla spinta innovativa del presente. Se si conta, poi, che parliamo di una di quelle rarissime calzature che non fa rimpiangere di averla indossata ad ogni passo, le probabilità di successo aumentano in modo significativo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dagli anni Duemila con furore, tornano le zeppe: tutte le scarpe comode e classy da avere questa primavera

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