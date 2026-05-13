Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', ha scritto un post online in cui commenta la situazione attuale dell'allenatore, definendolo ormai un'ossessione di alcuni individui. Secondo quanto scritto, alcuni esperti del nuovo calcio si concentrano esclusivamente sulla figura dell'allenatore, descrivendolo come un punto di riferimento fisso nelle discussioni. La sua analisi si concentra sul rapporto tra le persone e il tecnico, senza approfondimenti su aspetti specifici della squadra o delle competizioni.

Nel girone di andata di questo campionato, in cui il Milan ha totalizzato 42 punti in 19 partite, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, veniva criticato per il gioco. Troppo difensivista, poco scintillante, tutt'altro che apprezzato dagli esteti con il palato fine. A maggior ragione, logicamente, le invettive nei confronti del tecnico livornese sono aumentate in questo girone di ritorno. Il Milan di Allegri, infatti, ha portato a casa appena 25 punti in 17 partite, con un crollo negli ultimi due mesi (5 sconfitte in 7 gare) che hanno portato la squadra rossonera dalla lotta Scudetto fino quasi a perdere un posto nella prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Allegri è diventato l’ossessione di un paio di soggetti: i guru del nuovo calcio, i sotuttoio”

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