Zappone mantiene il doppio incarico salvata dal Consiglio regionale La rabbia delle opposizioni

Il Consiglio regionale ha deciso di mantenere in carica Emanuela Zappone sia come consigliera di maggioranza sia come presidente del Parco nazionale del Circeo. La decisione ha suscitato reazioni di dissenso tra le opposizioni, che hanno espresso il loro disappunto. La questione riguarda la compatibilità dei due incarichi e le recenti discussioni all’interno dell’assemblea. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica.

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