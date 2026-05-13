Zappone mantiene il doppio incarico salvata dal Consiglio regionale La rabbia delle opposizioni
Il Consiglio regionale ha deciso di mantenere in carica Emanuela Zappone sia come consigliera di maggioranza sia come presidente del Parco nazionale del Circeo. La decisione ha suscitato reazioni di dissenso tra le opposizioni, che hanno espresso il loro disappunto. La questione riguarda la compatibilità dei due incarichi e le recenti discussioni all’interno dell’assemblea. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica.
Emanuela Zappone può restare consigliera regionale di maggioranza e presidente del Parco nazionale del Circeo. A stabilirlo lo stesso Consiglio regionale del Lazio che ieri si è espresso sulla delibera del 30 aprile scorso, firmata dal presidente dell’assise Antonello Aurigemma, in attuazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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