Sicilia la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico è anche consulente delle Procure | il doppio incarico che fa discutere

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico ricopre anche il ruolo di consulente per alcune procure della regione. La nomina della stessa persona a queste due posizioni ha suscitato diverse reazioni e discussioni pubbliche. La figura è stata indicata in vari documenti ufficiali, e le sue funzioni sono state oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica e delle autorità competenti. La situazione è attualmente al centro di un confronto tra diversi settori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La direttrice dell’Istituto Zooprofilattico di Sicilia (IZS), Francesca Di Gaudio, nominata in quota Fratelli d’Italia, può guidare l’Ente e nello stesso tempo continuare a svolgere la sua attività professionale privata come consulente tecnico d’ufficio per diverse procure siciliane? È stata autorizzata a farlo? È la domanda a cui dovrà, prima o poi, rispondere il ministro della salute, Orazio Schillaci, che è già stato sollecitato ben quattro volte (l’ultima ad aprile) dal senatore Pd, Anthony Barbagallo con un’interrogazione scritta, e dal s enatore dem Antonio Nicita con un atto di sindacato ispettivo. Vicenda nota soprattutto in regione, dove il gruppo Pd a Palazzo dei Normanni ha chiesto “chiarimenti urgenti” al governatore Renato Schifani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sicilia la direttrice dell8217istituto zooprofilattico 232 anche consulente delle procure il doppio incarico che fa discutere
© Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico è anche consulente delle Procure: il doppio incarico che fa discutere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Discariche abusive e frode, indagato il direttore dell'Istituto zooprofilattico di BarcellonaIl direttore della sede di Barcellona dell’Istituto zooprofilattico sperimentale “Adelmo Mirri”, Vincenzo Di Marco Lo Presti, 64 anni, originario di...

Leggi anche: Prime laureate, imprenditrici, scienziate (che cedono il Nobel al marito): una grande opera dell’Istituto Treccani pone rimedio al velo gettato sulle capacità delle donne. Ce ne parla la direttrice scientifica del lavoro che ha coinvolto 150 esperti su 650 biografie

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web