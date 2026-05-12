Sicilia la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico è anche consulente delle Procure | il doppio incarico che fa discutere
In Sicilia, la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico ricopre anche il ruolo di consulente per alcune procure della regione. La nomina della stessa persona a queste due posizioni ha suscitato diverse reazioni e discussioni pubbliche. La figura è stata indicata in vari documenti ufficiali, e le sue funzioni sono state oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica e delle autorità competenti. La situazione è attualmente al centro di un confronto tra diversi settori.
La direttrice dell’Istituto Zooprofilattico di Sicilia (IZS), Francesca Di Gaudio, nominata in quota Fratelli d’Italia, può guidare l’Ente e nello stesso tempo continuare a svolgere la sua attività professionale privata come consulente tecnico d’ufficio per diverse procure siciliane? È stata autorizzata a farlo? È la domanda a cui dovrà, prima o poi, rispondere il ministro della salute, Orazio Schillaci, che è già stato sollecitato ben quattro volte (l’ultima ad aprile) dal senatore Pd, Anthony Barbagallo con un’interrogazione scritta, e dal s enatore dem Antonio Nicita con un atto di sindacato ispettivo. Vicenda nota soprattutto in regione, dove il gruppo Pd a Palazzo dei Normanni ha chiesto “chiarimenti urgenti” al governatore Renato Schifani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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