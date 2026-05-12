Sicilia la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico è anche consulente delle Procure | il doppio incarico che fa discutere

In Sicilia, la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico ricopre anche il ruolo di consulente per alcune procure della regione. La nomina della stessa persona a queste due posizioni ha suscitato diverse reazioni e discussioni pubbliche. La figura è stata indicata in vari documenti ufficiali, e le sue funzioni sono state oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica e delle autorità competenti. La situazione è attualmente al centro di un confronto tra diversi settori.

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