25 Aprile scontro in Consiglio regionale | opposizioni contro Balleari offesa alla Resistenza

Da genovatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della seduta consiliare dedicata al 25 Aprile si sono registrate tensioni tra le opposizioni e il presidente del consiglio regionale. I rappresentanti di vari gruppi dell'opposizione hanno criticato aspramente alcune dichiarazioni del presidente, definendole un'offesa alla memoria della Resistenza. La discussione si è infiammata, con i gruppi di minoranza che hanno contestato duramente quanto espresso durante il dibattito.

Tensioni politiche in consiglio regionale dopo la seduta solenne per il 25 Aprile. I gruppi di opposizione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – parlano di “grave offesa alla memoria della Resistenza” e accusano il presidente del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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