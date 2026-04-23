25 Aprile scontro in Consiglio regionale | opposizioni contro Balleari offesa alla Resistenza

Nel corso della seduta consiliare dedicata al 25 Aprile si sono registrate tensioni tra le opposizioni e il presidente del consiglio regionale. I rappresentanti di vari gruppi dell'opposizione hanno criticato aspramente alcune dichiarazioni del presidente, definendole un'offesa alla memoria della Resistenza. La discussione si è infiammata, con i gruppi di minoranza che hanno contestato duramente quanto espresso durante il dibattito.

Tensioni politiche in consiglio regionale dopo la seduta solenne per il 25 Aprile. I gruppi di opposizione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – parlano di “grave offesa alla memoria della Resistenza” e accusano il presidente del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile. Sistema Sanitario Lombardo: il Consiglio dà il via libera alla linea ma è scontro con le opposizioniVia libera del Consiglio regionale della Lombardia all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, primo firmatario Christian Garavaglia (FdI),... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprile; Polemica per le comunioni il 25 aprile: Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione; Lesmo, l'Anpi attacca il parroco: Fissare le Prime Comunioni sabato 25 aprile è una mancanza di rispetto verso la memoria; Scontri con i carabinieri, feriti e arresti: Ecco la nostra verità. 25 aprile in Toscana: le iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della LiberazioneDa Firenze, città medaglia d'oro della Resistenza, a Sant'Anna di Stazzema, simbolo degli eccidi nazifascisti nel nostro Paese, tutte le celebrazioni ufficiali in programma per la Festa della Liberazi ... intoscana.it 25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'ItaliaLa Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, ... gonews.it Ci siamo. Calendario alla mano i liguri sanno bene cosa sta per succedere: quel magico (e temuto) incastro di date che trasforma il 25 aprile e il 1° maggio in un unico lunghissimo respiro di vacanza. Che quest’anno, per il caro carburante e l’incertezza intern - facebook.com facebook 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione x.com