Yildiz ha dichiarato di provare un forte legame con la Juventus, sottolineando che la stagione è stata lunga e difficile. In merito alle scelte di rosa, ha affermato di aver chiesto a Vlahovic di rimanere nel club. Queste affermazioni sono state rese note durante un’intervista, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni o trattative future.

Via dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie A Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Yildiz: «La Juventus è nel mio cuore, do il massimo per questi tifosi. Ho detto a Vlahovic di restare» – VIDEOdi Marco BaridonKenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Juventusnews24 a margine del Meet & Greet per la presentazione della nuova maglia della Juve...

Leggi anche: Yildiz: "Ho la Juve nel cuore. Chiedere a Vlahovic di restare? Fatto ma non è una cosa che posso dire io"

Temi più discussi: FLASH - Juventus, buone notizie su Yildiz, Thuram e Vlahovic. Con il Lecce occhio ad una novità di formazione; Nel segno della tradizione. La Juventus svela la nuova maglia 2026/27; Bordocam - Lecce-Juventus, Spalletti: 'Si deve giocare' poi le frasi su Yildiz e Kelly; Spalletti: Ecco come gestirò Vlahovic e rispondo sul futuro di David! Su Yildiz….

Yildiz: Ho la Juve nel cuore. Chiedere a Vlahovic di restare? Fatto ma non è una cosa che posso dire ioIl talento turco alla presentazione della nuova maglia bianconera: Sto meglio. Sentiamo la pressione ma pensiamo solo alla Champions ... gazzetta.it

Yildiz spazza via le voci: La Juve è nel mio cuore. La battuta su Vlahovic | VIDEO CMLa Juventus si affiderà alle magie del suo numero dieci per lo sprint che vale la qualificazione alla prossima Champions League. calciomercato.it