Durante un evento dedicato alla presentazione della nuova maglia della Juventus, il giovane calciatore ha dichiarato di avere un forte legame con la squadra e di impegnarsi al massimo per i tifosi. Ha anche riferito di aver consigliato a un compagno di squadra di rimanere in rosa, senza fornire ulteriori dettagli. Il suo intervento è stato registrato e condiviso sui canali ufficiali del club.

di Marco Baridon Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di a margine del Meet & Greet per la presentazione della nuova maglia della Juve – VIDEO. (Inviato allo Stadium Megastore di Torino ) A margine del Meet & Greet per la presentazione della nuova maglia della Juventus con Koopmeiners e Pinsoglio, Kenan Yildiz ha parlato a per analizzare il momento dei bianconeri e la stagione in corso. Ultimissime Juve LIVE: Spalletti furioso per il caos calendari, le ultime su Bremer FINALE DI STAGIONE – «Noi siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister» COME STAI E MESSAGGI SPALLETTI – «E’ stata una stagione molto lunga e dura.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz: «La Juventus è nel mio cuore, do il massimo per questi tifosi. Ho detto a Vlahovic di restare» – VIDEO

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