Yildiz | La Juventus è nel mio cuore do il massimo per questi tifosi Ho detto a Vlahovic di restare – VIDEO

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento dedicato alla presentazione della nuova maglia della Juventus, il giovane calciatore ha dichiarato di avere un forte legame con la squadra e di impegnarsi al massimo per i tifosi. Ha anche riferito di aver consigliato a un compagno di squadra di rimanere in rosa, senza fornire ulteriori dettagli. Il suo intervento è stato registrato e condiviso sui canali ufficiali del club.

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