Yildiz spazza via le voci | La Juve è nel mio cuore La battuta su Vlahovic | VIDEO CM

Il calciatore turco ha chiarito di avere un legame speciale con la squadra, smentendo le voci di un possibile trasferimento. Durante un intervento pubblico, ha commentato il suo affetto per i tifosi e ha dedicato parole positive al club. Nel frattempo, ha anche scherzato su un suo compagno di squadra, attirando l’attenzione dei presenti. La Juventus conta sulla sua presenza e sul suo contributo per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

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