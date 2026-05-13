Yildiz spazza via le voci | La Juve è nel mio cuore La battuta su Vlahovic | VIDEO CM
Il calciatore turco ha chiarito di avere un legame speciale con la squadra, smentendo le voci di un possibile trasferimento. Durante un intervento pubblico, ha commentato il suo affetto per i tifosi e ha dedicato parole positive al club. Nel frattempo, ha anche scherzato su un suo compagno di squadra, attirando l’attenzione dei presenti. La Juventus conta sulla sua presenza e sul suo contributo per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.
Il fantasista turco rassicura i tifosi sul suo futuro e carica l’ambiente per l’assalto Champions La Juventus si affiderà alle magie del suo numero dieci per lo sprint che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Kenan Yildiz, numero 10 della Juve – Calciomercato.it Kenan Yildiz sta ritrovando la forma migliore dopo settimane complicate per via dell’infiammazione al ginocchio e carica l’ambiente bianconero in vista delle decisive gare di campionato contro Fiorentina e Torino. “Adesso c’è un po’ di pressione ma siamo tranquilli. Ci aspettano due partite importanti, continuiamo a fare il nostro lavoro con il mister”, le parole del fantasista turco a margine del ‘Meet & Greet’ allo Juventus Store dell’Allianz Stadium.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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