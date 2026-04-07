Il Napoli si è riportato al secondo posto in classifica, grazie a una serie di risultati positivi nelle ultime partite. La squadra mira a qualificarsi per la Champions League, mentre la conquista dello scudetto appare più complicata. La squadra ha mostrato un aumento di fiducia e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato. La situazione attuale indica una corsa competitiva per gli obiettivi europei, con il team che si prepara alle prossime gare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova slancio, entusiasmo e soprattutto il secondo posto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la vittoria contro il Milan rilancia le ambizioni della squadra di Conte, accompagnata anche dalle parole del presidente De Laurentiis, intervenuto dagli Stati Uniti via social. Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, riporta il messaggio del patron: «Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano». Un attestato di fiducia per tecnico e squadra, protagonisti di una prova di carattere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte vola al secondo posto: Champions obiettivo, scudetto difficile”

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Corriere dello Sport: “Napoli, assalto al secondo posto”Corriere dello Sport: “Napoli, assalto al secondo posto”"> Il Napoli accelera e mette nel mirino il secondo posto, accorciando le distanze dal Milan...

Temi più discussi: Il Napoli punta tutto su Hoijlund: il gioco dei numeri 9 senza Lukaku; Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal Portogallo; Conte in ansia, Hojlund è in dubbio per il big match Napoli-Milan; Il Maradona spinge il Napoli verso il secondo posto: un altro soldout contro il Milan.

Corriere dello Sport: Napoli-Milan, Conte ritrova i Fab Four. Allegri sceglie Pulisic e scioglie il nodo attaccoNel racconto del Corriere dello Sport, il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 5-2 davanti a quasi 70mila spettatori, con Saelemaekers autore di un assist e De Bruyne protagonista per oltre un’ora. napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli-Milan, romanzo nazionale tra Conte e AllegriNAPOLI – È molto più di una partita. È il racconto del calcio italiano, è uno scontro diretto che vale il secondo posto, ma anche qualcosa di più. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello ... napolipiu.com

Maria Luisa Coppa: «Il Corriere alimenta il dibattito su temi per noi centrali» x.com

Corriere della Sera. . Due considerazioni preliminari; in politica, specialmente nell’America del 2026, sette mesi sono un’eternità, e i sondaggi – come dolorosamente hanno imparato le private cittadine Hillary Clinton e Kamala Harris, alle quali era stato detto - facebook.com facebook