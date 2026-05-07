Virtus il grande ritorno di Piattesi | Ho questi colori nel mio cuore

La Virtus ha annunciato il ritorno di Fulvio Piattesi, recordman di presenze con 337 partite giocate con la maglia giallonera, che torna nel club come nuovo team manager. La nomina è stata resa nota ieri, dopo circa un anno dall’ultimo incarico ricoperto nella società. Piattesi, figura molto conosciuta tra i tifosi, ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura nei colori che porta nel cuore.

La prima novità della stagione 202627 è Fulvio Piattesi. Il recordman di presenze (337) della storia giallonera è stato ufficializzato ieri come nuovo team manager, figura rimasta vacante da quasi un anno. Già impegnato nelle giovanili della Virtus e come seconda voce delle telecronache dei match casalinghi per Lnp, Fulvio entra così a fare parte della prima squadra, dove fungerà da filtro tra il gruppo e la società. Prima esperienza da dirigente per Piattesi, che sprizza entusiasmo da tutti i pori. "Non ci ho messo molto ad accettare – ammette l’ex guardia della Virtus – sono virtussino da sempre, mi sono infilato la maglia giallonera a undici anni per la prima volta e ho fatto più di trecento partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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