Yildiz Koopmeiners e Pinsoglio incontrano i tifosi della Juventus | Meet&Greet allo Store per la presentazione della nuova maglia – FOTO e VIDEO

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre calciatori della Juventus si sono incontrati con i tifosi allo store del club per la presentazione della nuova maglia. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni giocatori, tra cui un portiere. Sono stati condivisi foto e video dell’iniziativa, che ha coinvolto i supporter in un momento di incontro diretto con i loro beniamini. La presentazione ha attirato un buon pubblico presente all’appuntamento.

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di Marco Baridon Yildiz, Koopmeiners e Pinsoglio hanno incontrato i tifosi della Juventus durante la presentazione della nuova maglia. Ecco tutti i dettagli. (inviato allo Stadium Megastore di Torino) – Giornata speciale per i tifosi della Juventus. Yildiz, Koopmeiners e Pinsoglio hanno incontrato i supporters bianconeri durante il Meet&Greet allo Store bianconero per la presentazione della nuova maglia della Vecchia Signora. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Tanto entusiasmo fra i presenti con foto, autografi e anche la spinta per una volata finale che ha come principale obiettivo quello di tagliare il traguardo per la prossima Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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