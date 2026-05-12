All' Ipercity arriva Pompieropoli con i Vigili del Fuoco e il meet & greet con Grisù

Sabato 16 maggio, il parcheggio di Ipercity si trasformerà in Pompieropoli, un percorso pensato per i bambini che prevede passerelle, prove di equilibrio e piccole sfide. L'evento è organizzato con i Vigili del Fuoco del territorio e include anche un meet & greet con Grisù, il personaggio dei cartoni animati. L’iniziativa ha carattere ludico-educativo e coinvolgerà i più piccoli in attività interattive e dimostrazioni.

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