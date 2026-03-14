Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di diversi aspetti legati alla squadra. Ha dichiarato che su Yildiz non ha meriti e ha confermato che il rinnovo di Vlahovic era un’operazione da fare. Durante l’intervista ha toccato anche altri temi legati alla gestione e alle scelte del club.

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© Calcionews24.com - Arrivabene allo scoperto: «Su Yildiz non ho meriti. Vlahovic era l’operazione da fare, posso dire questa cosa sul suo rinnovo»

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