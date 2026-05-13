X Factor chi è il nuovo giudice? I nomi dei cantanti che potrebbero sostituire Achille Lauro

A Roma, il talent musicale torna in onda e si prepara a riprendere con nuovi giudici. La posizione occupata finora da Achille Lauro rimane vuota, e si cercano candidati per sostituirlo. Sono circolate diverse voci sui cantanti che potrebbero entrare nel cast, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La produzione sta valutando varie opzioni per completare il quadro dei giudici e ripartire con la fase successiva del programma.

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Roma, 13 maggio 2026 – Il bancone più blindato della TV sta per riaccendersi, ma c’è una sedia che scotta: quella lasciata vuota da Achille Lauro. Con la conferma ufficiale del suo addio, la macchina di X Factor si è messa in moto per trovare il tassello mancante di un puzzle che ha confermato la presenza di Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, apprezzatissimi dal pubblico nel ruolo di giudici. Così come Giorgia che, dopo aver incantato per anni con la sua voce, ha convinto anche come conduttrice. Annalisa: il provino c'è, ma il genere non quadra. La notizia che ha fatto saltare sulla sedia i fan è il nome di Annalisa nella lista dei provini.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - X Factor, chi è il nuovo giudice? I nomi dei cantanti che potrebbero sostituire Achille Lauro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video X FACTOR a NAPOLI Le interviste: ROB, ACHILLE LAURO, DELIA e PIERC pazzi di Napoli! Notizie correlate X Factor, non solo Irama come giudice: tre nomi in corsa per il dopo Achille LauroSky sta progettando la nuova stagione di X Factor, il che vuol dire stavolta individuare il giusto profilo per colmare il vuoto lasciato al bancone... Irama nuovo giudice di X Factor 2026: chi sostituisce Achille Lauro nella giuria di SkyIrama è il nuovo giudice di X Factor 2026: sostituisce Achille Lauro nella giuria di Sky con Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Temi più discussi: Irama quarto nuovo giudice di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro: spunta l'indiscrezione; X Factor 2026 giudici: Tananai, Irama e Ghali; X Factor 2026, Irama contro Tananai: la scelta sulla nuova star in giuria dopo Achille Lauro; X Factor 2026: Irama giudice al posto di Achille Lauro. Annalisa è stata esclusa dalla giuria di X Factor dopo le valutazioni interne di Sky. La produzione avrebbe scelto di affidare il posto lasciato libero da Achille Lauro a un volto maschile del panorama musicale italiano. #XFactor ift.tt/K2JAQCP x.com X Factor, chi è il nuovo giudice? I nomi dei cantanti che potrebbero sostituire Achille LauroAl via i casting per individuare il nuovo giudice tra il presunto privino di Annalisa e il no di un big della musica italiana ... quotidiano.net Nella lista dei provinati come giudice di X Factor è finita Annalisa. Per lei non una vera bocciatura, ma il gruppo di lavoro ha puntato su un uomo: l’indiscrezione di ChiAnnalisa era nella lista dei candidati per X Factor 2026, ma la produzione ha puntato su un uomo. Chi svela l'indiscrezione ... ilfattoquotidiano.it