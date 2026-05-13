Si fanno avanti i primi nomi che potrebbero sedere nella sedia dei giudici di X Factor 2026, con alcuni artisti italiani che stanno circolando come possibili candidati. La produzione sta valutando diverse opzioni per la prossima edizione del talent show, mentre le trattative sono ancora in corso. Nei prossimi mesi si attendono aggiornamenti ufficiali sui nomi scelti e sulla composizione della giuria.

Chi saranno i giudizi di X Factor 2026? Iniziano a emergere alcuni nomi del panorama musicale italiano. Cambiamenti in arrivo a X Factor 2026. La nuova edizione avrà tante novità e anche nuovi giudici. Iniziano a spuntare alcuni nomi molto apprezzati nel panorama musicale italiano. Chi saranno i nuovi giudici di X Factor 2026? La macchina si è rimessa in moto e iniziano a emergere dettagli sulle novità della trasmissione televisiva. Achille Lauro ha già confermato la sua uscita dal talent e in queste settimane sono partiti i provini per riuscire a trovare il suo sostituto. Sono emersi i primi nomi, molto conosciuti e amati. Tra questi Annalisa, Irama, Tananai, Ghali e altri.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - X Factor 2026, rivoluzione giudici: i nomi in lizza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Achille Lauro lascia X Factor 2026: svelato il cast della nuova stagione, ecco chi ci sarà

Notizie correlate

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026? Ecco i nomi papabiliMilano, 11 aprile 2026 - Alle Auditions di X Factor 2026 che partiranno a giugno - in onda saranno probabilmente da settembre in avanti su Sky e on...

X Factor 2026, rivoluzione in giuria: addio ad Achille Lauro, Giorgia verso la confermaX Factor verso i 20 anni: riparte da certezze (ma con un’assenza pesante) X Factor si avvicina a un traguardo simbolico: la ventesima edizione.

Temi più discussi: Sarri, nessuna rivoluzione per Lazio-Inter di campionato; Mazzoli, il disco dopo X Factor: Le mie emozioni nero su bianco; Magic, niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell'anno di San Francesco; L'ambizioso piano di Asha Sharma per Xbox nel 2026: update ogni due settimane.

Google spinge fuori lo schermo(TG:e10838).jlc - Results on X | Live Posts & Updates x.com

X Factor, addio Achille Lauro: al suo posto arriva il cantante del momento (non è Tananai!)Colpo di scena a X Factor: Achille Lauro lascia il programma e al suo posto sul tavolo dei giudici potrebbe arrivare un cantante famoso ... donnapop.it

X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro in giuriaÈ quasi certo che sarà il giovane cantante monzese a sedere dietro al bancone del talent show Sky Original nella prossima edizione ... vanityfair.it