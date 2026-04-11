A giugno inizieranno le Auditions di X Factor 2026, con la trasmissione che dovrebbe andare in onda da settembre su Sky, su piattaforme on demand e in streaming su Now. Tra i partecipanti, non ci sarà Achille Lauro, che ha annunciato la sua assenza dalla prossima edizione. Sono già circolati alcuni nomi tra i possibili sostituti, ma ancora nulla è stato ufficializzato. La ricerca del nuovo giudice o conduttore è ancora in corso.

Milano, 11 aprile 2026 - Alle Auditions di X Factor 2026 che partiranno a giugno - in onda saranno probabilmente da settembre in avanti su Sky e on demand e in streaming su Now - non vedremo Achille Lauro. “Il Senato deve salutare il suo Senatore” è stato l’annuncio apparso sul profilo Instagram del talent show di Sky. Il messaggio d’addio. “Dopo 2 anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti bellissimi che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l'amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026? Ecco i nomi papabili

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