WWE | Lo storico annuncio di John Cena potrebbe non riguardare Club WWE

Recentemente, John Cena ha annunciato ai fan del WWE universe che avrebbe fatto un annuncio definito “storico” e destinato a cambiare la WWE. Tuttavia, fonti vicine alla compagnia hanno riferito che l’evento potrebbe non riguardare il Club WWE. La comunicazione ha suscitato molte attese tra gli appassionati, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali su cosa comporti esattamente questa promessa.

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Negli ultimi giorni John Cena ha promesso ai fan del WWE universe un’annuncio che avrebbe cambiato la WWE, definito “storico”. In molti hanno creduto che potesse riguardare la nuova iniziativa della compagnia di Stamford, ovvero il Club WWE, ma stando agli ultimi rumor potrebbe non trattarsi di questo. Secondo Wrestlevotes, nel backstage di SmackDown circolavano voci secondo cui l’annuncio di Cena potrebbe andare oltre il progetto Club WWE, la novità di cui tutti i fan stanno parlando. Sembra si tratti di un qualcosa di più grande rispetto alle precedenti speculazioni che indicavano direttamente il Club WWE come fulcro dell’apparizione di Cena.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lo “storico” annuncio di John Cena potrebbe non riguardare Club WWE ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate WWE: John Cena potrebbe avere un ruolo post-ritiro?Il ritiro di John Cena dal wrestling è ancora ben saldo nelle memorie dei fan di tutto il mondo, così come il dibattito scaturito dopo la sua... John Cena promette: “A Backlash farò un annuncio che cambierà la WWE”John Cena sarà a WWE Backlash sabato sera, e ha promesso di portare con sé un annuncio importante. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: WWE: John Cena a Backlash per un annuncio storico; WWE: John Cena a Backlash, rivelato il possibile annuncio; John Cena promette: A Backlash farò un annuncio che cambierà la WWE; WWE: Rivelato il grande annuncio di John Cena a Backlash. WWE: Rivelato il grande annuncio di John Cena a BacklashJohn Cena ha promesso un annuncio che cambierà la storia della WWE ed è stato rivelato cosa potrebbe dire a Backlash ... spaziowrestling.it WWE: John Cena a Backlash per un annuncio storicoConfermata ufficialmente la presenza di John Cena a Backlash questo sabato; lo vedremo a Tampa per un annuncio storico ... spaziowrestling.it L'aspettativa interna per l'annuncio di Backlash di John Cena è legata al prossimo lancio di Club WWE, @WrestleVotes Radio ha appreso da @FightfulSelect. reddit John Cena ha dichiarato che il suo annuncio a #WWEBacklash sconvolgerà le fondamenta della WWE, dai fan alle superstars, campioni e rookie. Secondo voi di che si tratta x.com