Dopo quasi un anno di assenza a causa di un infortunio, il wrestler ha fatto il suo ritorno sul ring riportando una vittoria. L’ultimo combattimento risaliva a prima dell’interruzione, e il suo rientro è stato accolto con entusiasmo dai fan presenti. La presenza sul quadrato ha confermato la sua volontà di riprendere l’attività dopo il periodo di stop forzato.

Dopo quasi un anno lontano dal ring a causa di un infortunio, Noam Dar è finalmente tornato e lo ha fatto lasciando subito il segno. Assente dalle competizioni da giugno 2025 e costretto a rinunciare all’ NXT Heritage Cup, Dar ha fatto il suo ritorno sul ring il 24 aprile 2026 durante un live event di NXT a Dade City, in Florida. Non solo è tornato a combattere, ma ha anche ottenuto una vittoria contro Jackson Drake del Vanity Project. #NXTDadeCity Supernova 11 is back! @NoamDar returns to the ring to face the Carolina Reaper, @JacksonDrake03! pic.twitter.comx8NA1uL3bS — Jeff Reid (@JeffReidUP) April 25, 2026 Si tratta del suo primo match dopo quasi un anno, mettendo fine a un periodo frustrante segnato dall’ennesimo stop per infortunio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ritorno vincente per Noam Dar dopo quasi un anno di stop

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