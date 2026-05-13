WTA Roma 2026 Swiatek all’esame Pegula Rybakina attende Svitolina
Oggi si definisce il quadro delle semifinali del WTA 1000 di Roma 2026. Swiatek affronta Pegula in un match atteso, mentre Rybakina si prepara a sfidare Svitolina. Coco Gauff ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la semifinale e si troverà di fronte Sorana Cirstea, che si è distinta come sorpresa del torneo. Le giocatrici si stanno preparando per le prossime sfide nel torneo romano.
Si va a delineare quest’oggi il quadro completo delle semifinaliste del WTA 1000 di Roma. Coco Gauff ha raggiunto per il secondo anno consecutivo il penultimo atto del torneo e si troverà di fronte la grande sorpresa di questi Internazionali, la rumena Sorana Cirstea. In questo mercoledì spazio agli altri due quarti di finale. Ad aprire il programma sul centrale saranno Iga Swiatek e Jessica Pegula. La polacca va a caccia della prima semifinale del 2026, un anno finora decisamente complicato per l’ex numero uno del mondo. Swiatek sembra essersi ritrovata sulla terra rossa, soprattutto guardando alle ultime due partite contro Cocciaretto ed Osaka, avendo perso appena quattro game sommando entrambe le partite.🔗 Leggi su Oasport.it
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