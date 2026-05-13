WTA Roma 2026 Swiatek all’esame Pegula Rybakina attende Svitolina

Oggi si definisce il quadro delle semifinali del WTA 1000 di Roma 2026. Swiatek affronta Pegula in un match atteso, mentre Rybakina si prepara a sfidare Svitolina. Coco Gauff ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la semifinale e si troverà di fronte Sorana Cirstea, che si è distinta come sorpresa del torneo. Le giocatrici si stanno preparando per le prossime sfide nel torneo romano.

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