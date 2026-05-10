Nella giornata di domenica agli Internazionali d’Italia, si sono disputati i match dei sedicesimi di finale del tabellone femminile nella parte bassa. Rybakina, Swiatek e Pegula hanno ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale, dopo aver superato gli avversari nelle rispettive partite. Le giocatrici hanno conquistato il passaggio del turno in una giornata ricca di incontri.

La domenica del torneo femminile degli Internazionali d’Italia propone i match valevoli per i sedicesimi della parte bassa del tabellone. Passano il turno senza eccessivi patemi e centrano il pass per gli ottavi di finale che si disputeranno nella giornata di domani Elena Rybakina, Iga Swiatek e Jessica Pegula. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, piega la filippina Alexandra Eala 6-4 6-3 in un’ora e trentatré minuti. La ceca Nicola Bartunkova, numero 94 WTA, doma l’americana Madison Keys, testa di serie numero diciassette, 6-3 1-6 6-4 in un’ora e quarantanove minuti. La polacca Iga Swiatek, quarta testa di serie, spazza via Elisabetta Cocciaretto 6-0 6-1 in un’ora e sette minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, Rybakina, Swiatek e Pegula centrano il pass per gli ottavi di finale

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