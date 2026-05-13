Wildwood | nel trailer una ragazza entra in un mondo incredibile per salvare il fratellino

Nel trailer del nuovo film in stop motion prodotto dalla casa di animazione, una ragazza si immerge in un mondo sorprendente per salvare il fratellino. Il video mostra sequenze ricche di effetti visivi e momenti intensi, anticipando un progetto che combina avventura e fantasia. La produzione promette di portare gli spettatori in un viaggio visivamente affascinante e ricco di avventure.

Il nuovo progetto in stop motion targato Laika è stato anticipato da un video ricco di sequenze spettacolari ed emozionanti. Il 23 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche il film in stop-motion Wildwood, il nuovo progetto targato Laika che è stato diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler. Nell'attesa è stato condiviso online il nuovo trailer che trasporta gli spettatori nell'incredibile mondo creato dallo scrittore Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis. Cosa racconterà Wildwood Nel trailer di Wildwood si assiste a quello che accade a una ragazza dopo che il suo fratellino viene portato via in volo da uno stormo di corvi. Il video pubblicato da Laika regala molte immagini degli spettacolari mondi creati in stop motion, delle .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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