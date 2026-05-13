Wildwood | Online il trailer del nuovo film dark fantasy dai creatori di Coraline
Lo studio di animazione Laika, noto per film come Coraline e la porta magica, ha pubblicato online il trailer del suo nuovo film dark fantasy. Si tratta di un progetto ancora senza titolo ufficiale, ma che si distingue per lo stile visivo e le atmosfere cupe tipiche delle produzioni della casa di produzione. La pellicola è attesa nei cinema nei prossimi mesi.
Lo studio di animazione Laika, celebre per capolavori come Coraline e la porta magica, ha finalmente alzato il velo sulla sua prossima opera. È online il primo trailer ufficiale di Wildwood, un’avventura dark fantasy in stop-motion che promette di incantare il pubblico con atmosfere cupe e meravigliose. La Trama di Wildwood: Un viaggio nel cuore dell’Impassibile. Basato sull’omonima trilogia letteraria di Colin Meloy (frontman dei The Decemberists ), il film segue le vicende di Prue McKeel. La vita della giovane protagonista viene sconvolta quando un imponente stormo di corvi rapisce il suo fratellino Mac, trascinandolo in una zona misteriosa e proibita ai confini di Portland: l’Impassibile.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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