Wildwood | Online il trailer del nuovo film dark fantasy dai creatori di Coraline

Lo studio di animazione Laika, noto per film come Coraline e la porta magica, ha pubblicato online il trailer del suo nuovo film dark fantasy. Si tratta di un progetto ancora senza titolo ufficiale, ma che si distingue per lo stile visivo e le atmosfere cupe tipiche delle produzioni della casa di produzione. La pellicola è attesa nei cinema nei prossimi mesi.

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