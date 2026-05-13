Wembanyama domina gara-5 | San Antonio schiaccia Minnesota e vola sul 3-2

In gara-5, il giocatore ha dominato sul campo, contribuendo con 27 punti e 17 rimbalzi. Dopo essere stato espulso in gara-4, ha ottenuto una prestazione decisiva che ha portato la squadra alla vittoria contro la squadra avversaria. Con questo risultato, la squadra si è portata sul vantaggio di 3-2 nella serie dei playoff. La partita si è conclusa con un netto margine a favore della formazione di casa.

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Wembanyama risponde presente dopo l’espulsione di gara-4 e trascina gli Spurs al successo nel quinto match di una serie che adesso vede San Antonio in vantaggio 3-2. Il 22enne francese (27 punti, 17 rimbalzi, cinque assist e tre stoppate) parte con il piede sull’acceleratore, fa subito capire di voler lasciare il segno. San alla fine va a vincere in scioltezza 126-97. La Nba non infierisce sugli Spurs dopo la gomitata di Wemby a Reid, il francese così evita la squalifica e si presenta in campo per gara-5 di una serie equilibrata ed appassionate. L’ex prima scelta assoluta sa di avere qualcosa da farsi perdonare e parte con grandissima energia sui due lati del campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama domina gara-5: San Antonio schiaccia Minnesota e vola sul 3-2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Edwards in faccia a Wembanyama: Minnesota sbanca San AntonioGli highlights delle due partite che aprono le serie di playoff tra New York Knicks e Philadelphia 76ers e tra San Antonio Spurs e Minnesota... Nba, ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota: i Knicks vanno sul 2-0 su PhiladelphiaAltra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere ‘pesanti’ e decisive. Temi più discussi: Wembanyama domina gara-5: San Antonio schiaccia Minnesota e vola sul 3-2; Wembanyama accende San Antonio: Wolves battuti, gli Spurs vedono la finale di Conference; Nba playoff, semifinali di Conference: New York supera Philadelphia in gara 1, Minnesota sorprende San Antonio; Wembanyama trascina gli Spurs, Knicks a un passo dalla finale. Dopo aver visto TWolves vs Nuggets Gara 3, sembra esserci un modello ricorrente nei playoff NBA negli ultimi 10+ anni… reddit Wembanyama chiude i conti, Spurs in semifinale a Ovest: Blazers fuoriGli Spurs staccano il pass per le semifinali della Western Conference, battono Portland 114-95 in Gara 5 e chiudono la serie con la terza vittoria consecutiva. San Antonio non va mai sotto nel ... sportando.basketball Playoff NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: Minnesota ko, Knicks a un passo dalla finaleSan Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama. A Est, New York batte Philadelphia e vola ... sportface.it