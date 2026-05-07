Nba ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota | i Knicks vanno sul 2-0 su Philadelphia

Nella notte dei playoff NBA 2025-2026, San Antonio ha pareggiato la serie contro Minnesota, mentre i Knicks hanno conquistato il secondo successo consecutivo contro Philadelphia. Dopo le prime partite, le sfide si fanno più intense e determinanti, con le squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni per avanzare nella competizione. Le serie si avviano verso le fasi più decisive, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni risultato.

Altra notte di playoff Nba 2025-2026 con le sfide che, giocato il primo turno, iniziano ad essere ‘pesanti’ e decisive. Dopo aver perso in volata gara-1, gli Spurs dominano fin dall’inizio gara-2 della semifinale di Conference, piegando Minnesota con il punteggio di 133-95.Guidati dalla doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, San Antonio, che ha concesso ai rivali solo 35 punti nel primo tempo, riporta la serie in parità. I New York Knicks invece non sbagliano e vincono con il punteggio di 108-102 la seconda partita consecutiva contro i Philadelphia 76ers portando la serie sul 2-0 al termine di un match che si è rivelato molto più combattuto della prima sfida (conclusa per 108-102).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nba, ai playoff San Antonio pareggia i conti con Minnesota: i Knicks vanno sul 2-0 su Philadelphia Notizie correlate Playoff NBA: Edwards torna e trascina Minnesota, Knicks dominanti su PhiladelphiaI Timberwolves vincono gara-1 contro gli Spurs con il rientro del loro leader, New York travolge i Sixers e firma un record Ritorno decisivo per... NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0Si è conclusa questa notte un’altra appassionante notte dei playoff NBA 2025-2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga; Edwards, rientro col botto: batte Wemby a San Antonio. New York spazza via Philadelphia; Playoff Nba, record e ko per Wembanyama: Minnesota beffa San Antonio. New York travolge Philadelphia; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, l'Anello ai New York Knicks dell'IC Novelli Natalucci di Ancona. Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio domina Minnesota, Knicks in volataLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: San Antonio domina Minnesota, Knicks in volata ... sport.sky.it NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0Si è conclusa questa notte un'altra appassionante notte dei playoff NBA 2025-2026. Superato il primo turno, le serie iniziano a diventare decisive. Nella ... oasport.it , I San Antonio Spurs dominano Gara 2 delle semifinali a Ovest travolgendo i Minnesota Timberwolves per 133-95. Castle (21 pt) e Wemby guidano l'attacco, la serie è sull'1-1. : https://shorturl.at/Sg - facebook.com facebook