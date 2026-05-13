Weekend e non solo | il calendario delle iniziative in Valtrebbia

Ogni secondo e terzo sabato del mese, a partire dal 14 febbraio 2026, si terrà un punto di ascolto nelle aree interne dell’Emilia Romagna. L’iniziativa si svolgerà a Bobbio, presso il Comune, in piazza Santa Chiara 1, tra le 10 e le 12. Durante gli incontri saranno fornite informazioni, consulenze e assistenza sui diritti dei cittadini e degli utenti. Le attività si svolgeranno regolarmente ogni mese in queste date.

Ogni secondo e terzo sabato del mese (a partire dal 14 febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell’Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio, Comune di Bobbio, piazza Santa Chiara 1Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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