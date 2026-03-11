Eventi e iniziative in Valtrebbia e Val Luretta | il calendario di metà marzo

Dal 14 febbraio 2026, ogni secondo e terzo sabato del mese, il Punto di ascolto delle aree interne dell’Emilia Romagna si tiene a Bobbio, in piazza Santa Chiara 1, dalle 10 alle 12. Durante questi incontri, vengono fornite informazioni, consulenze e tutela sui diritti dei cittadini e degli utenti della zona. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Bobbio e riguarda le comunità di Valtrebbia e Val Luretta.

Ogni secondo e terzo sabato del mese (a partire dal 14 febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell'Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio, Comune di Bobbio, piazza Santa Chiara 1Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e.