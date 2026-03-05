Camogli il calendario delle iniziative per celebrare la Giornata della Donna 2026

A Camogli, in vista dell’8 marzo, sono state annunciate tre iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Le attività sono state organizzate da alcune realtà locali, tra cui le sezioni della Lega Navale Italiana e del Cif, Centro Italiano. Le manifestazioni si svolgeranno nel centro della città e coinvolgeranno diverse associazioni del territorio.

Domenica 8 marzo, dalle 10 alle 13, la Lega Navale, con il patrocinio del Comune, propone a tutte le donne prove gratuite di vela, kayak e sup alla Base Spiaggia Lilla. Giovedì 12, alla Casa della Provvidenza, in via Castagneto 1, nell'ambito dell'iniziativa "Abbracciamo il Mondo 2026", la professoressa Emy Mortola, vicepresidente del Cif, Centro Italiano Femminile, approfondirà il tema "Una donna nel volontariato" – La figura di Santa Caterina Fieschi Adorno.