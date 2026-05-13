Week end con l' Opera al Teatro Coccia | dopo 13 anni torna in scena L' Italiana in Algeri di Rossini
La stagione 2026 del Teatro Coccia di Novara prosegue con un titolo d'opera prodotto dalla Fondazione stessa: venerdì 15 e domenica 17 maggio va in scena la nuova produzione dell'opera "L'Italiana in Algeri" di Gioachino Rossini, titolo che manca nel cartellone del Teatro Coccia dal 2013.La.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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