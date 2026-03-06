L' italiana in Algeri | la follia organizzata dell' opera di Rossini diretta da Fabio Cherstich

Nella stagione d’opera e danza del Teatro Alighieri, il palcoscenico di Ravenna accoglie un nuovo allestimento di “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, con la direzione musicale di Fabio Cherstich. La rappresentazione vede protagonisti cantanti e interpreti che si alternano sul palco, portando in scena la celebre opera del compositore italiano. La messa in scena si svolge nell’ambito di una programmazione dedicata alla musica lirica.

Nell'ambito della Stagione d'Opera e Danza del Teatro Alighieri, il palcoscenico ravennate ospita un nuovo allestimento de "L'italiana in Algeri" di Gioachino Rossini. La produzione che andrà in scena venerdì 13 marzo alle 20 e domenica 15 marzo alle 15:30, per la regia di Fabio Cherstich e con Alessandro Cadario alla guida della Filarmonica Arturo Toscanini. Con "L'italiana in Algeri", un giovanissimo Rossini sperimentava già, sul libretto di Angelo Anelli, quella che lui stesso definiva una "follia organizzata": una miscela travolgente di ritmi vorticosi, brillantezza vocale e invenzione teatrale.

“L’Italiana in Algeri”, l’opera di Rossini nella messa in scena contemporanea al Teatro ComunaleGiovedì 5 marzo ore 18 - Invito all’operaVenerdì 6 marzo 2026 ore 20 - Prima rappresentazioneDomenica 8 marzo 2026 ore 15.

Rossini in scena al Municipale: "L’Italiana in Algeri" tra ritmo, caricatura e modernitàTitolo tra i più celebri di Rossini, viene qui affrontato come una macchina teatrale in perenne movimento, costruita su accumuli, accelerazioni...

