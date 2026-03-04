L’Italiana in Algeri l’opera di Rossini nella messa in scena contemporanea al Teatro Comunale

Al Teatro Comunale viene messa in scena “L’Italiana in Algeri” di Rossini, con rappresentazioni previste tra il 5 e l’8 marzo. La prima rappresentazione si svolgerà venerdì 6 marzo alle ore 20, mentre l’opera sarà anche proposta giovedì 5 marzo alle 18 e domenica 8 marzo alle 15. La produzione presenta un allestimento contemporaneo dell’opera.

Giovedì 5 marzo ore 18 - Invito all'operaVenerdì 6 marzo 2026 ore 20 - Prima rappresentazioneDomenica 8 marzo 2026 ore 15.30 - Seconda rappresentazione Prosegue la stagione lirica al Teatro Comunale di Modena con L'italiana in Algeri, celebre titolo del teatro comico rossiniano su libretto di Angelo Anelli. L'opera va in scena in un nuovo spettacolo coprodotto con Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (dove ha debuttato lo scorso 20 febbraio), Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Ravenna Manifestazioni Teatro Alighieri, Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, Teatri di OperaLombardia, per la regia di Fabio Cherstich, con scene di Nicolas Bovey, costumi di Arthur Arbesser e luci di Alessandro Pasqualini.