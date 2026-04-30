Kevin Warsh ha ricevuto l’approvazione della commissione finanziaria del Senato e si appresta a assumere ufficialmente il ruolo di presidente della Federal Reserve. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo per l’istituto, mentre l’attenzione si sposta sulla sua possibile influenza sulla politica monetaria. In parallelo, si fa sempre più insistente il dibattito intorno alle sfide legate all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni future.

Ora che Kevin Warsh ha preso quasi ufficialmente le redini della Federal Reserve la domanda è: e adesso? Premessa, poche ore fa la commissione finanziaria del Senato ha approvato la nomina di Warsh alla presidenza della Fed. Warsh ha ottenuto 13 voti a favore e 11 contrari. Ora la sua conferma sarà ora sottoposta al voto dell’intero Senato che, con ogni probabilità, avverrà nei prossimi giorni consentendo così a Warsh di assumerà l’incarico per il 15 maggio, quando scadrà il mandato di Jerome Powell. La nomina di Warsh alla guida della Federal Reserve non è soltanto un avvicendamento ai vertici della finanza mondiale ma è il segnale di una rottura epistemologica nel modo in cui l’Occidente intende la politica monetaria.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Warsh con un piede nella Fed. Ora il rebus AI

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Ok dalla commissione bancaria del Senato Usa a Warsh alla Fed. Approvato con 13 voti a favore e 11 contrari #ANSA x.com