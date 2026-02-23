Serse Cosmi torna in panchina | la nuova squadra è una sorpresa

Serse Cosmi torna in panchina dopo aver accettato l’incarico alla Salernitana, un cambio che sorprende molti. La sua esperienza e il suo stile sono considerati una risposta alle difficoltà recenti del team, che cerca di risollevarsi in classifica. La scelta di affidarsi a Cosmi riflette la volontà di invertire la rotta e di rafforzare il reparto tecnico. La squadra si prepara a riprendere il lavoro con maggiore determinazione.

Il ritorno di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana segna una svolta significativa per una stagione impegnativa della squadra campana, ora impegnata nel campionato di Serie C. Si prospetta una gestione caratterizzata da esperienza e leadership, elementi fondamentali per restituire identità e fiducia a un gruppo in cerca di continuità. La dirigenza ha affidato la guida tecnica a un allenatore di lungo corso, noto per una gestione affidabile e una mentalità orientata all’obiettivo. Cosmi è chiamato a definire l’identità della squadra, a consolidare la retroguardia e a stimolare la cohesione di gruppo necessaria per affrontare la stagione in Serie C. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La critica di Serse Cosmi: “Arena oggi ha tirato più di Dovbyk e Ferguson”Serse Cosmi ha commentato in diretta su Italia 1, al termine della partita tra Roma e Torino, che si è conclusa con la sconfitta dei giallorossi all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia.

Serse Cosmi ne ha sia per Chivu sia per Chiellini: «Non mi sono piaciute le loro parole». Poi si rivolge così all’ex bianconeroSerse Cosmi ha criticato Chivu e Chiellini dopo le dichiarazioni fatte a SportMediaset, accusandoli di aver espresso commenti deludenti sul calcio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Serse Cosmi tra palco e realtà: L’Union ce la può fare; Serse Cosmi replica a Chiellini: Ha detto che Inter-Juventus non è stato calcio? Io l'ho vissuto quello che non era calcio...; Cosmi, la dura frase contro Chiellini: Io l'ho vissuto quello che non era calcio; Cosmi durissimo: Caro Chiellini, quello che ho vissuto io non era calcio.

Cosmi: In Malen ho rivisto dei movimenti di MiccoliIntervistato da Radio Romanista, il tecnico ha paragonato il nuovo attaccante di Gasperini a un suo ex allievo ... calciolecce.it

Serse Cosmi su Fiorentina-Torino: ll problema non è il 2-1 ma il pariIl tecnico, Serse Cosmi, ha parlato a Radio Serie A della gara tra Fiorentina e Torino: La prima rete subita dai viola non può esistere né in Serie A, né nei ... firenzeviola.it

Serse Cosmi “assegna” il titolo all’Inter: “Può permettersi di sbagliare tanto” #SportMediaset #mediaset #xxl #inter #sersecosmi - facebook.com facebook

Serse Cosmi: "Non mi sono piaciute le parole di Chivu, da cui mi aspettavo qualcosa di diverso, considerando la sua intelligenza. Ma non mi sono piaciute le parole di Chiellini, che ieri ci viene a dire che questo non è calcio. Beh con tutto il rispetto, io l'ho viss x.com