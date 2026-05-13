Vuoti i 300 beni confiscati alle mafie il piano del Consiglio regionale del Piemonte per riutilizzarli

Il 12 maggio il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità una modifica alla legge regionale 142007. La nuova normativa riguarda il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sono circa 300 i beni confiscati attualmente vuoti e senza uso. La modifica mira a disciplinare le modalità di gestione e valorizzazione di questi beni, che risultano ancora in attesa di essere impiegati o riqualificati.

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