Beni confiscati alle mafie Si complica il percorso per l’assegnazione

Il procedimento per l’assegnazione dei beni confiscati alle mafie presenta ulteriori difficoltà. Attualmente, sono in corso nuove verifiche e sono stati individuati creditori emersi durante le procedure. Inoltre, alcune pratiche devono essere riavviate anche se i beni risultano definitivamente confiscati da un anno. Questi aspetti complicano le tempistiche e le modalità di affidamento di proprietà sottratte alla criminalità organizzata.

Si complica il percorso per l’assegnazione dei beni confiscati alle mafie che si trovano sul territorio, tra nuove verifiche, creditori emersi in corso d’opera e procedure da riavviare nonostante i beni fossero a confisca definitiva da un anno. Si apre però uno spiraglio di possibilità di utilizzo per altri immobili nel centese. A fare il punto è la consigliera con delega alla legalità, Laura Riviello, che insieme al dirigente comunale Maurizio Zuntini, ha analizzato lo stato dell’arte. "Con il dirigente Zuntini, abbiamo fatto il punto della situazione e ci sono una serie di beni che sono in confisca definitiva, già da un anno – spiega la consigliera con delega alla legalità, Laura Riviello –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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