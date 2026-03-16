Regione la vicepresidente Diop sostiene la campagna per il 2% del Fondo Unico Giustizia ai beni confiscati alle mafie

La vicepresidente della regione ha partecipato questa mattina a Firenze a un evento legato alla campagna per destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia ai beni confiscati alle mafie. Con lei erano presenti rappresentanti di diverse associazioni e figure del mondo della legalità. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’utilizzo di queste risorse per valorizzare i beni confiscati.

FIRENZE – La vicepresidente Mia Diop ha partecipato questa mattina a Firenze assieme a Don Luigi Ciotti e alla presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori al primo appuntamento del ciclo di iniziative promosso dalla cooperativa di consumatori toscana nella propria rete di punti vendita a sostegno di Diamo linfa al bene, la campagna di Libera che chiede di destinare il 2 per cento del Fondo Unico Giustizia alla rinascita dei beni confiscati alle mafie. L’iniziativa di Unicoop, che ha preso il via stamani dal Coop.Fi di Novoli, è stata lanciata in prossimità della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e a trent’anni dalla Legge 10996 sul riuso sociale dei beni confiscati alle mafie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Argomenti discussi: Diamo linfa al bene.

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