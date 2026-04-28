La squadra di pallacanestro di Pesaro si trova senza il proprio impianto per i playoff, una situazione che si ripete dopo i recenti sfratti dei biancorossi. La prima partita della fase finale si disputerà in una delle due città, Forlì o Jesi, con il rischio che la squadra debba trasferirsi tre volte per giocare le partite in trasferta. La mancanza di un impianto stabile rappresenta un problema in vista della fase decisiva della stagione.

Pesaro, 28 aprile 2026 – Ci risiamo. Comincia la fase cruciale della stagione cestistica, ovvero i playoff, e la Vuelle non ha il palazzo. Quattro anni fa erano quelli per lo scudetto, l’anno scorso i play-in per provare ad entrarci, quest’anno il primo turno, cioè i quarti di finale per ritentare la scalata alla serie A dopo aver mancato la promozione diretta sul filo di lana. La Vuelle è arrivata seconda quindi, siccome la prima è salita, diventa la squadra meglio classificata e avrà diritto al fattore campo a favore fino alla fine. Peccato che ad ogni turno dovrà fare armi e bagagli per trasferirsi insieme al suo pubblico in un altro palasport.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, biancorossi sfrattati: il Futsal si prende l’Arena. Gara 1 a Forlì o Jesi: il rischio è emigrare 3 volte

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