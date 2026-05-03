L’Arena Pesaro ha deciso di concentrare le proprie risorse sugli eventi in programma, lasciando fuori dalla programmazione la squadra di basket locale. Questa scelta ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono come il trasferimento fuori sede possa influire sulle prestazioni della Vuelle. L’amministrazione ha spiegato di aver dato priorità agli eventi, senza però specificare come questa decisione possa incidere sulle attività sportive della squadra.

? Cosa scoprirai Come influirà il trasferimento fuori sede sulle prestazioni della Vuelle?. Perché l'amministrazione ha dato la priorità agli eventi rispetto al basket?. Quali sono le conseguenze economiche per la gestione della Vitrifrigo Arena?. Chi pagherà il danno sportivo causato dal cambio di programmazione?.? In Breve Biancani cita la Final Four di calcio a 5 per rispondere al centrodestra.. Gestione Aspes mira a evitare il vuoto dell'impianto per un mese e mezzo.. Il club di via Bertozzini cercherà altre sedi per le partite casalinghe.. L'amministrazione dialoga con la Federazione per mitigare i disagi della Victoria Libertas.. Il sindaco Biancani ha scelto di sostenere la gestione dell’Aspes riguardo l’utilizzo della Vitrifrigo Arena, lasciando la Victoria Libertas a disputare i propri incontici fuori sede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arena Pesaro: Biancani sceglie gli eventi e la Vuelle resta fuori

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