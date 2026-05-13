Voltron niente cinema per il live-action | dove vedremo il film con Henry Cavill
Amazon MGM ha annunciato che il film basato sulla serie anime degli anni '80 non sarà distribuito nelle sale cinematografiche. La pellicola, che avrebbe visto Henry Cavill nel ruolo principale, non avrà un debutto al cinema, ma si sa ancora poco sui canali di distribuzione successivi. La produzione riguarda un adattamento live-action del celebre franchise di robot, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sui prossimi passi.
Amazon MGM ha confermato l'assenza di uscita cinematografica per la pellicola robotica che adatterà la popolare serie anime degli anni '80. La doccia fredda per i fan di Henry Cavill arriva con l'annuncio di Amazon MGM: il live-action Voltron, che vede la star inglese tra i protagonisti, non verrà distribuito nei cinema. La notizia, purtroppo, era nell'aria da tempo, ma ora è stata ufficializzata durante gli Upfront di Amazon. Il film, che porta sullo schermo in versione live-action il popolare anime robotico degli anni '80, sarà presentato in anteprima su Prime Video o sul canale MGM+. Al momento non è stata ancora specificata una finestra di uscita, ma per i fan sarà una delusione rinunciare all'idea di godere della visione del .🔗 Leggi su Movieplayer.it
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