Voltron niente cinema per il live-action | dove vedremo il film con Henry Cavill

Amazon MGM ha annunciato che il film basato sulla serie anime degli anni '80 non sarà distribuito nelle sale cinematografiche. La pellicola, che avrebbe visto Henry Cavill nel ruolo principale, non avrà un debutto al cinema, ma si sa ancora poco sui canali di distribuzione successivi. La produzione riguarda un adattamento live-action del celebre franchise di robot, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sui prossimi passi.

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