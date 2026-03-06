Voltron | finalmente una buona notizia per i fan di Henry Cavill

Dopo mesi di attesa, sono state annunciate le prime notizie sull’adattamento live-action di Voltron, il celebre anime robotico. La produzione coinvolge l’attore famoso per il suo ruolo in The Witcher, che torna così nel mondo dei progetti cinematografici. La notizia interessa i fan della serie, che da tempo seguivano gli sviluppi di questa iniziativa.

Dopo mesi di incertezza, arrivano le prime novità sull'adattamento live-action del popolare anime robotico che vede coinvolta la star di The Witcher. Finalmente qualcosa si muove per Voltron, per la gioia dei fan di Henry Cavill. Dopo mesi di attesa il film ha finalmente una finestra di uscita, anche se per ora è piuttosto ampia. Secondo The Wrap, Voltron uscirà nel 2027, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica. L'adattamento cinematografico live-action del franchise di Voltron è in fase di sviluppo da diversi anni. Amazon MGM Studios si è assicurato un accordo di distribuzione nel 2022, per poi completare le riprese del film in Australia a metà 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

