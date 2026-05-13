Nella prossima puntata di Volley Night saranno ospiti tre figure di rilievo nel mondo della pallavolo: Giovanni Guidetti, Giuseppe Cormio e Alessio Alberini. Ognuno di loro racconterà le proprie esperienze e percorsi professionali, offrendo uno sguardo diretto sulle carriere e le sfide affrontate nel corso degli anni. La trasmissione si concentrerà sui loro contributi al volley italiano ed europeo, evidenziando le diversità delle storie personali che li legano a questo sport.

Tre protagonisti assoluti, tre storie diverse, un’unica grande passione: la pallavolo. La nuova puntata di Volley Night porta sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti del volley italiano ed europeo: Giovanni Guidetti, Giuseppe Cormio e Alessio Alberini. Reduce da una stagione semplicemente straordinaria con il Vak?fBank SK, Giovanni Guidetti racconterà il ritorno sul tetto d’Europa dopo un’annata dominata tra Champions League e trofei internazionali. Un viaggio dentro la mentalità vincente di uno degli allenatori più iconici della storia della pallavolo mondiale. Spazio poi a Giuseppe Cormio, dirigente simbolo della Cucine Lube Civitanova, protagonista di una stagione difficile ma culminata con una straordinaria corsa playoff fino alla finale scudetto contro Sir Safety Perugia.🔗 Leggi su Oasport.it

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Volley Night da urlo: Guidetti, Cormio e Alberini ospiti della nuova puntata

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